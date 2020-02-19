《電子零件》台翰處分五股不動產，獲利估2.13億元 17:292020/02/19 時報資訊 時報、電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台翰(1336)公告處分不動產事宜，土地位於新北市五股區五工段501地號，面積996.49平方公尺(折合301.4382坪)，建物位於新北市五股區五權六路12號(主建號444)，面積2,384.09平方公尺(折合721.1872坪)，交易金額新台幣3.1億元(含稅)，預計處分利益約2.13億元。(編輯整理：龍彩霖) (時報資訊) #台翰 #閒置資產 #處分利益 #canon #Epson #Brother #京瓷 也許您會感興趣 推薦閱讀 太醫 法人保守看待首季業績 04:102020/02/15 證券．權證 五股垃圾山變藝術公園 增停車格 04:102020/02/15 地方新聞 黑鷹失事國防部懲處5人 司令熊厚基自請記過處分 11:212020/02/15 政治 新北女刑警酒駕遭逮 將予以一大過處分 19:442020/02/15 社會 周財丁、賈台興呼聲高 陽明總經理換人 交部挺內升 04:092020/02/16 財經要聞 五股單親媽攜子女摩鐵輕生 檢警相驗釐清死因 16:282020/02/16 社會 五股單親媽攜兒女輕生 社會局曾探視：經濟壓力大 18:312020/02/16 社會 新竹左岸 邁入最後一哩路 04:102020/02/17 地方新聞 旅館勒斃2子女 單親媽殺人罪聲押獲准 19:452020/02/17 社會 2個字稿殘育幼院 賣地破局害賠380萬 08:482020/02/18 政治 財經熱門新聞 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 「沒人願意上班」 傳鴻海鄭州廠4天返工不到千人 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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