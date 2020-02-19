台翰(1336)公告處分不動產事宜，土地位於新北市五股區五工段501地號，面積996.49平方公尺(折合301.4382坪)，建物位於新北市五股區五權六路12號(主建號444)，面積2,384.09平方公尺(折合721.1872坪)，交易金額新台幣3.1億元(含稅)，預計處分利益約2.13億元。(編輯整理：龍彩霖)

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