大隱開發建設無畏新冠肺炎疫情，今日公開紅樹林大隱小藍海第二期，潛銷期間每坪均價約42萬元，執行長張駿說，房地產近期不確定因素只有此波疫情需要多久時間，但可以確定去年、前年台商回流是明顯的，此案在潛銷期間也有台商前來觀看，公司對此案有信心。

張駿指出，小藍海是大隱開發第八號作品，延續優良基因小宅也能氣質非凡，A、B、C、D四區面積約2250坪，231戶規劃2+1房至大3房格局，入門款總價不到1000萬元，平均總價約落於1200~1500萬間，吸引不少想要購屋的民眾上門，淡北道路環評已過關，最快今年底動工2024年完工通車，未來將會是解決台二線壅塞重要的關鍵道路，並且帶動地方產業繁榮，交通時間縮短紅樹林離台北市更近，公司對此案銷售成績有信心。

甲桂林業務總經理陳衍豪指出，目前台灣疫情處理的可圈可點，總統選舉也選完了，近期市場都有看到台商的身影，不認為329檔期消失了，公司推案仍照著計劃在走。他說，這回疫情和SARS不一樣，那時台股和買賣移轉棟數都在低點，不過現在上市櫃公司獲利表現都不錯，現在房地產個案皆可看到台商和香港人影。

張駿指出，小藍海有深耕紅樹林12年的大隱品牌加持，此次推出的小戶型坪數主打22-36坪，是目前房市相當炙手可熱的產品，捷運、生態、學區、醫療都在生活圈中，並且2020年第二期開案增加溫泉攀岩特區，未來銷量將持續走強。

(時報資訊)