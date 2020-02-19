台股受新冠肺炎疫情影響走勢震盪，宏遠投顧副總經理陳國清認為，台股在鼠年開紅盤起3個交易日重挫逾9％，足以反應市場情緒，但許多個股重挫逾2成、已過度反應超跌。認為近期台股將在11100～12200點區間震盪、個股則各自表現，可逢低布局績優及題材股。

陳國清指出，2003年SARS時期台股自4700多點跌至4044點，先盤跌約1周後再連續重挫3天，主因當時傳言和平醫院將封院。而真正封院當天台股雖未翻紅，卻開低收腳以紅棒作收，隨後反彈大漲。合計SARS台股時期跌約11％多，實際收腳約下跌9％多。

而台股在此次新冠肺炎疫情中，1月30日開紅盤至2月3日，3個交易日合計下跌達900多點、跌幅約9％多，與SARS時期相當。但此次並無SARS時台灣疫情蔓延、封院等情況，威脅性程度不若SARS時期嚴重，短線修正9％應可滿足市場情緒反應。

相較於台股指數，陳國卿指出個股反應較劇烈，許多個股開紅盤後3個交易日重挫逾20％。但即使以全月不生產、影響約12分之1計算，股價下跌10～15％屬合理反應，且實際影響不會這麼高，顯示許多個股已是過度反應的超跌狀態，變成很好的逢低買進點。

陳國清認為，春節前市場看法非常樂觀，未預料到疫情擴散情況，市場多數資金均抱股過年，導致市場認為短期將有衝擊，但重點在於景氣只是遞延，個股超跌才有買氣。因此，變成指數空間不見得大，個股則集中於績優、具發展題材的個股。

就個股產業來看，陳國清認為，受衝擊較大觀光飯店類股已跌深，奢侈財、房地產、汽車等後市可能看弱，仍具修正空間，金融股亦受市場憂心經濟而影響。而去年第四季獲利佳、首季可維持強勢、具發展題材的個股，仍有機會上漲、甚至續創新高。

陳國清表示，從2個概念觀察，SARS時股市是開低後創高，但目前位階已高，故不宜看得太樂觀。其次，近年發生疫情時，統計數據顯示S&P指數即使短期下跌5～10％，但後來均反彈上漲，全年仍維持上漲態勢。

對於台股後市看法，陳國清認為，可能比照SARS時期，耗費3～4周打第一隻腳後震盪打底，隨後跟隨復工、疫情需緩而上漲。預期台股近期將在11100～12200點間區間震盪，個股則各自表現，呈現指數空間不大、買盤集中績優題材個股情況。

(時報資訊)