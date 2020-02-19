《港股》恆指收漲0.46％，萬洲國際領漲藍籌股 16:482020/02/19 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然蘋果發布營收預警，但隔夜美股表現相對穩定，受此提振，周三香港股市跌深反彈，恆生指數收漲0.46%，為27655.81點。國企股(H股)收漲0.96%，為10908.57點。 豬肉股上漲，萬洲國際漲3.74%，領漲藍籌股。造紙股大漲，玖龍紙業上揚近9%。特斯拉電動車傳將採用無鈷電池，比亞迪勁揚6.3%，洛陽鉬業跌8.67%。匯豐控股去年業績意外疲弱，股價再跌1.3%，在藍籌股中表現最差。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-生醫》春節長假影響，麗豐1月營收大減46％ 08:012020/02/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：中國需求仍然強勁，油價上揚 09:262020/02/15 財經 川普鼓勵全民炒股祭利多 22:082020/02/15 財經 A股早盤震盪 軍工、醫藥股領漲 09:482020/02/18 財經 《港股》恆指開跌0.16％，匯豐領跌藍籌股 10:172020/02/19 財經 《美股》不畏業績、展望乏力，沃爾瑪收漲1.48％ 10:172020/02/19 財經 《日股》半導體、電子零件股反彈，日經指數早盤收漲0.71％ 11:592020/02/19 財經 《日股》美股尾盤回穩，日經指數收漲0.89％ 15:572020/02/19 財經 買盤搶進 雙王領頭反攻 股市大漲109點 15:592020/02/19 財經 《韓股》觀望疫情，韓股近持平 16:312020/02/19 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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