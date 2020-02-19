雖然蘋果發布營收預警，但隔夜美股表現相對穩定，受此提振，周三香港股市跌深反彈，恆生指數收漲0.46%，為27655.81點。國企股(H股)收漲0.96%，為10908.57點。

豬肉股上漲，萬洲國際漲3.74%，領漲藍籌股。造紙股大漲，玖龍紙業上揚近9%。特斯拉電動車傳將採用無鈷電池，比亞迪勁揚6.3%，洛陽鉬業跌8.67%。匯豐控股去年業績意外疲弱，股價再跌1.3%，在藍籌股中表現最差。

(時報資訊)