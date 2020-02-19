主計總處：今年薪資成長變數多 去年連二年逾2％ 16:502020/02/19 工商 于國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處今（19）日下午公布去年經常性薪資統計，年增率2.26％，為民國90年以來連續第二年逾2％，表現不錯，惟受新冠肺炎疫情影響，研判今年薪資成長將趨緩，今年變數很多。 國勢普查處副處長潘寧馨表示，依2003年SARS疫情對薪資的影響研判，隨著這一波新冠肺炎影響企業營運，連帶也將會使得今年薪資的成長趨緩，至於趨緩的情況如何，則仍待調查。 潘寧馨表示，主計總處會在三月進行事業人力僱用狀況調查，屆時會詢問今年企業調薪的意願，這項調查預計於五月公布。 (工商 ) #主計總處 #趨緩 #調查 #薪資成長 #潘寧馨 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》政府勞動統計改版必須有章程 04:092020/02/15 財經要聞 買嘸口罩 幼兒園盼桃市府協助 04:102020/02/15 地方新聞 原油跌勢趨緩 柴油調降0.1元汽油價格不變 13:342020/02/16 財經 5匪砸車傷人劫現金 7嫌就逮 04:102020/02/17 社會新聞 台灣出現新冠肺炎死亡案例 台股早盤開低 09:222020/02/17 財經 EG、PTA跌勢趨緩 南亞、台化、東聯紓壓 20:272020/02/18 財經 綠打臉韓「失業率8年最低」高市府駁：計算方式不同 22:042020/02/18 政治 EG、PTA跌勢趨緩 南亞、台化、東聯營運紓壓 04:102020/02/19 證券．權證 《傳產》新冠肺炎短期影響房地產交易，H2風險趨緩 10:342020/02/19 財經 加薪了嗎？ 主計總處：台灣連續2年 薪資成長逾2％ 16:472020/02/19 財經 財經熱門新聞 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 「沒人願意上班」 傳鴻海鄭州廠4天返工不到千人 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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