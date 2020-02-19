主計總處今（19）日下午公布去年經常性薪資統計，年增率2.26％，為民國90年以來連續第二年逾2％，表現不錯，惟受新冠肺炎疫情影響，研判今年薪資成長將趨緩，今年變數很多。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，依2003年SARS疫情對薪資的影響研判，隨著這一波新冠肺炎影響企業營運，連帶也將會使得今年薪資的成長趨緩，至於趨緩的情況如何，則仍待調查。

潘寧馨表示，主計總處會在三月進行事業人力僱用狀況調查，屆時會詢問今年企業調薪的意願，這項調查預計於五月公布。

(工商 )