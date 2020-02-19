港股開低走高 恒指收盤漲125點 16:502020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港股19日開低走高，恒指收報27,655點，漲125點或0.5％；國企指數收報10,908點，漲103點或1％，主板成交884億港元。 萬洲漲3.7％，藍籌中表現最好，?豐公佈業績後，公司股價尚未止跌，今日再逆市跌1.3％，為跌幅最大的藍籌股。 (工商 ) #收報 #恒指 #港股 #走高 #收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－疫情干擾 恒指於50天線見支撐 04:102020/02/15 全球財經 恒指開低走高 漲逾0.6％ 10:412020/02/17 財經 恒指收高0.52％四連漲 28,000點得而復失 16:492020/02/17 財經 《港股》蘋概股下挫，恆指開跌0.69％ 10:172020/02/18 財經 中金估19中概股返港上市 京東百度領銜料融資340億美元 15:312020/02/18 財經 《港股》蘋概股失色，恆指收跌1.54％ 16:482020/02/18 財經 港股開盤跌43點 匯控開低2.6％ 10:172020/02/19 財經 《港股》恆指開跌0.16％，匯豐領跌藍籌股 10:172020/02/19 財經 陸股全日震盪 深成指收盤跌0.63％ 15:192020/02/19 財經 《港股》恆指收漲0.46％，萬洲國際領漲藍籌股 16:482020/02/19 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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