港股19日開低走高，恒指收報27,655點，漲125點或0.5％；國企指數收報10,908點，漲103點或1％，主板成交884億港元。

萬洲漲3.7％，藍籌中表現最好，?豐公佈業績後，公司股價尚未止跌，今日再逆市跌1.3％，為跌幅最大的藍籌股。

(工商 )

#收報 #恒指 #港股 #走高 #收盤