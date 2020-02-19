王家衛監製新片《50年一瞬間的魔幻時刻》由《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》義大利著名導演朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）編劇執導，電影記錄意大利電影配樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的傳奇一生。該片由春光電影取得全球發行，王家衛、吉安尼羅素（Gianni Vito Russo）、Gabriele Costa、Peter de Maegd及San Fu Maltha等人監製，電影將在今年登上大銀幕。

導演朱賽貝托納多雷（右）與好搭檔顏尼歐莫利克奈。（澤東提供）

導演朱賽貝說：「我希望這部紀錄片不僅可以向世界各地熱愛顏尼歐音樂的觀眾們展現他的人生，而且通過他作曲的電影片段，讓所有觀眾都愛上這位20世紀首屈一指，廣為人熱愛的音樂家。」

王家衛（右）與導演朱賽貝托納多雷。（澤東提供）

在影片製作期間﹐導演朱賽貝先後訪問70多位世界頂級電影、音樂大師。其中當然包括與顏尼歐合作《一代宗師》的王家衛、《八惡人》昆丁塔倫提諾（Quentin Tarantino）、已逝名導貝納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、克林伊斯威特（Clinton Eastwood）、布魯斯·史普林斯汀（Bruce Springsteen）等。

(中時 )