新冠肺炎疫情延燒，行政院會預計明天會通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，特別預算規模高達600億元，民進黨團總召柯建銘今(19)日受訪時表示，朝野黨團若有共識，最快3月初可以完成特別條例與預算。

柯建銘今日表示，行政院會明天會通過特別條例，然後送立法院，立法院21日開議後，民進黨團會提出逕付二讀，改列下週二（25日）討論事項，希望下週能夠通過。柯建銘也說，朝野有共識，才能排除1個月協商期，若下週一（24日）由立法院長游錫堃召開協商有結論，下週二就能通過。

柯建銘指出，特別條例只要25日通過，行政院會下週四（27日）就能通過特別預算，並送到立法院審議，立院則可以最快速度於3月3日請行政院長蘇貞昌備詢。柯建銘也表示，針對特別預算，若收集各方意見後，能排除1個月協商期，盡快送到院會處理，最快3月初應該可以通過條例與預算，但前提是「朝野有共識。」

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(中時電子報)