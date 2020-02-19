新冠肺炎疫情延燒至今，截至18日，中國大陸累計共確診74227例、2004死亡。微博流傳一則「一線醫生的話」的資訊，內文直言，目前治療新冠肺炎都是採「安慰治療」，無藥可醫，死亡感受超痛苦，「像淹死一樣」。

「國家派了幾萬醫護人員去武漢，說明這個病不好治。」這位一線醫生還細緻的描述了死亡的病患「死前的感受」，「一直呼吸困難，直到最後幾分鐘，病人全程清醒，病人會呼救，會哭著喊著說醫生你救救我……，伴隨著劇烈地掙扎，直到呼出最後一口氣。」

醫生驚爆，新冠肺炎病患死前超級痛苦。（圖／達志／路透社）

醫生透露，新冠肺炎死因本質上像淹死一樣，「大量的水，進到了肺裡面之後，氧進不去，肺被病毒導致的果凍狀的分泌物給占滿了，換氣功能完全喪失，再濃的氧也進不去血裡面；而吸痰也沒用，因為靠氣管鏡到達不了那個終末端的地方。」

文章內也強調，新冠肺炎沒有特效藥，「只能把純氧輸送給病人，不經口插管，維持大概3至5天後，如果他的血氧飽和度能上升到正常範圍，他也就挺過了呼吸衰竭這一關，但如果挺不過，就可能要切開氣管或插管。

最後該醫生總結，新冠肺炎患者治療分為4個步驟，「包括高流氧治療、無創呼吸機、上無創呼吸機2個小時後無效，就要氣管插管、最後就上ECMO（葉克膜）。」他最後提醒，新冠肺炎就厲害在高傳染性和容易成為重症。

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(中時電子報)