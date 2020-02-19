新冠肺炎台灣死亡首例，是白牌車司機，他的胞妹於1月27參加家族圍爐聚餐，目前已確診為新冠肺炎患者並住院治療中，司機胞妹並未住彰化，但傳出疑住台中，被傳有新確診病例，對此台中市衛生局目前仍不願證實，下午緊急召開會議，僅表示疫情由中央統一說明。據悉，中央疾管署17日已連續2天配發N95口罩給台中市衛生局防疫人員。

(中時 )