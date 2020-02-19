白牌司機胞妹中鏢 衛生局急召開會議 17:002020/02/19 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白牌車司機的胞妹於1月27參加家族圍爐聚餐，已確診為新冠肺炎患者；台中市衛生局表示，疫情由中央統一說明。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎台灣死亡首例，是白牌車司機，他的胞妹於1月27參加家族圍爐聚餐，目前已確診為新冠肺炎患者並住院治療中，司機胞妹並未住彰化，但傳出疑住台中，被傳有新確診病例，對此台中市衛生局目前仍不願證實，下午緊急召開會議，僅表示疫情由中央統一說明。據悉，中央疾管署17日已連續2天配發N95口罩給台中市衛生局防疫人員。 (中時 ) #衛生局 #胞妹 #司機 #台中市 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 09:362020/02/15 社會 失聯3港人 北市各罰7萬移送集中檢疫 11:052020/02/15 生活 台中市成棒隊另起爐灶 球員測試會熱烈 13:452020/02/15 體育 南市計程車司機獲核撥口罩 每日4200片 15:382020/02/15 生活 陸配搭高鐵 衛生局堵人開罰 01:192020/02/16 政治要聞 日本拉警報 和歌山疑現院內感染 01:192020/02/16 國際大事 居家檢疫趴趴走 衛生局再罰8萬 10:262020/02/16 生活 糗大了 警方交安宣傳海報竟用大陸女警圖 09:112020/02/17 社會 白牌車司機染肺炎亡 正規業者：難追查 12:032020/02/17 生活 2惡少攔車搶劫 警火速查緝到案嚴辦 15:332020/02/19 社會 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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