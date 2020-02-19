7度當選的64歲無黨籍中壢區市議員張運炳，前年底向選民現金買票，桃園地院民事判當選無效、刑事依違反《選罷法》判刑3年半，張運炳上周五撤回二審民事上訴，並向議會提出辭呈，懸缺的議員一職，可望由落選頭、葉明月遞補。

第7度擔任議員的張運炳，前年投票日當天，和擔任競選總幹事的張姓堂弟，以電話聯絡樁腳，在車上交付每人1.2萬到4萬元不等的賄款，指示樁腳向熟識的選民買票、爭取支持，在選情激烈、21搶11席的中壢區，順利吊車尾選上桃園市議員，遭桃檢調偵辦後一度被收押1個多月。

張運炳去年6月底已被桃園地院民事庭判當選無效，10月刑事部分又被依違反《選罷法》判刑3年半，褫奪公權4年，張因此被市議會停權，他不服刑、民事都提出上訴，民事二審近日將出爐，張運炳不願再打官司，具狀撤回二審民事上訴，並向議會提出辭呈，辭去議員職務。

桃園市選委會總幹事林香美指出，張運炳撤回上訴就回歸一審判決，當選無效確定，無涉他是否請辭，依據法規，都由「落選頭」國民黨籍葉明月遞補，但仍需經由中選會審議委員會開會決議是否採遞補，預計2月底、3月初就能決定，若確定遞補，待選委會收到公文後，通知市議會，葉補宣誓後即能走馬上任。

(中時 )