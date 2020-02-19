王美花表示早上在開會聽到這則訊息讓她感到非常不捨，所以下午開完會馬上與鄭董事長回到彰化工廠，關心因公受傷的同仁。（吳建輝攝）

王美花也參觀華新口罩觀光工廠，了解華新口罩大事記。（吳建輝攝）

王美花說，這段時間感謝所有廠商配合政府徵用口罩政策，還有所有同仁為了國內防疫做努力。（吳建輝攝）

18日傍晚16點30分，華新口罩工廠58歲顏姓女姓員工在操作機台不慎夾斷右手中指遠端的指節，緊急送彰基醫院急救，經濟部政務次長王美花下午親自下鄉，關心受傷同仁，王美花表示早上在開會聽到這則訊息讓她感到非常不捨，所以下午開完會馬上與鄭董事長回到彰化工廠，關心因公受傷的同仁。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，感謝次長在百忙之中還來關心大家，這次疫情經濟部幫忙很多，包括調派國軍來資源人力，還有生產線的提升，在機械端與原料端都非常關心我們的運作，早上到台北開會後，次長聽到就說要跟他回來關心同仁，非常感謝。

經濟部政務次長王美花表示，今天上午在開會時聽到這消息相當不捨，所以趕快安排與鄭董事長回到彰化，關心我們受傷的同仁，因為在這段防疫期間大家就像一個團隊，一起為疫情做努力，所以工廠同仁受傷，感覺就像自己的員工受傷一樣，一定要親自來關心我們同仁。

王美花說，這段時間感謝所有廠商配合政府徵用口罩政策，當然最辛苦的還是第一線的工廠人員，還有一起幫忙的國軍弟兄，都為了國內防疫做努力，台灣的口罩管控做得非常完善，不僅要讓所有醫療院所有足夠的口罩使用，也要讓所有國人都有口罩戴。

(中時 )