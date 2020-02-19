以大陸、香港為主要銷售市場的石斑魚產業，在新冠肺炎後嚴重衝擊石斑魚市場。民進黨立委邱志偉18日邀請農委會漁業署副署長林國平南下永安區與漁會及漁民座談表示，儘管漁業署將提供半年免息的貸款紓困，但邱志偉認為，半年的優惠對漁民不夠，且應該要請國營事業、國軍單位加強採購，協助石斑魚銷售。

永安區漁會總幹事黃鶯表示，永安區養殖主要是石斑魚與午仔魚，午仔魚在香港的銷量還算穩定，但石斑魚完全動不了，大陸港口雖然開放，但魚運至港口後無法運到市場，即使到市場也沒人會買，外銷到大陸的路幾乎全斷。

林國平指出，漁業署已經注意到這種狀況，因此提出半年免息的紓困方案，漁民不論新舊貸款都能享有半年免息，也計畫補助凍存石斑魚、並計畫在國內推廣食用石斑魚增加通路銷售，將原本辦桌才吃得到的石斑魚，推廣至家戶餐桌上。

高雄市議員黃明太表示，漁業署相關作法太消極，應協調國防部大力採購，如果要將現有石斑凍存，還不如將經費補貼國軍，讓國軍可以以較低價格買到石斑，也能避免將來凍存的石斑與鮮魚一同競爭造成價格崩盤。

永安區漁會名譽理事長何擇良說，石斑魚養殖時間超過1年，半年免息的紓困方案仍會讓漁民陷入困境，因此建議免息時間要延長至1年，另外也要多方打開市場，不論台灣或其他國家的銷售，唯有加強銷售才是走出低谷的唯一方法。

邱志偉指出，他將協調國軍盡速採購石斑，也會請行政院協調國營事業的團膳多採購，先讓永安的石斑魚有銷售管道，另外紓困免息時間也應該拉長至1年，讓永安的石斑魚可以走過危機。

(旺報 )