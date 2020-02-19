極富盛名的已故歌手鄧麗君，原來生前在國外演出時，最害怕夏天端午節的來臨，這會讓她特別想念家人，這段寫給作詞人莊奴的心事，將在北市國音樂會《書信音緣－鄧麗君與莊奴的空中交會》呈現，策劃人沈冬表示，「歌手與作詞人，彼此透過信件，交流想法，這在大家漸漸不寫信的年代，更顯得珍貴，讓我們看見不一樣的鄧麗君。」

沈冬表示，鄧麗君有許多歌曲包括〈小城故事〉、〈甜蜜蜜〉、〈原鄉人〉、〈又見炊煙〉、〈迎著風跟著雲〉等，都是出自莊奴之手，「但他們一輩子見面的機會很少，鄧麗君小時候參加歌唱比賽的時候，莊奴和她有一面之緣，後來大都是寫信，溝通想法。」

沈冬表示，《書信音緣－鄧麗君與莊奴的空中交會》預計呈現鄧麗君書信、莊奴散文，並由藝術家張博智擔任視覺設計，此外，也邀請作曲家劉至軒為這些曲子重新編曲。

劉至軒表示，為了吸引年輕觀眾，他在重編這些經典老歌時，也做了不同的拿捏，「我拿掉爵士鼓的拍點，歌曲聽起來會像是音樂劇旋律的感覺，有一種新鮮感，但同時保有老歌的質地，這樣老觀眾、新觀眾都可以一起感受這些作品。」

值得一提的是，今年適逢鄧麗君25週年，音樂會2月22日為莊奴冥誕，可說非常巧合。演出將由瞿春泉指揮台北市立國樂團，歌手包括林俊逸、黃妃、舞思愛、方宥心、張玉霞等。地點在台北中山堂。

(中時 )