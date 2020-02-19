太極能源科技（4934）與國家中山科學研究院簽署「碳化矽專利授權合作開發」合約。太極總經理謝明凱表示，開發碳化矽技術3年，率先佈局車用高壓功率元件，今年將再擴增10條生產線，目前也在送樣認證中，目標在第四季量產出貨。

太極指出，各式綠能發電機中十分重要的核心元件即為電力轉換器，分為變流器（Converter）與逆向變流器（Inverter），但目前現行的電力轉換效率技術需要經過創新再造，才能達到節省能源之最終目的。然而電力轉換器之矽晶圓材料已達到極限，無法因應節能需求。因此國家傾力投入第三代半導體晶體材料作為研發重點。碳化矽（SiC）被視為是第三代半導體材料，具備許多特性，包括高導熱性、高擊穿場強、高飽和電子漂移速率和寬能隙能等，這些特性可以滿足現代電子技術對高溫、高功率、高壓、高頻、微型輕量化以及抗輻射等惡劣條件的新要求。

國家中山科學研究院之材料暨光電研究所在中科院及經濟部技術處長期支持下，於民國101年起至民國108年依序執行車電綠能、ICT關鍵材料、毫米波關鍵組件等計畫，開發關鍵上游材料碳化矽SiC晶圓相關所需技術，並將豐富成果公告為可專利授權企業項目。

碳化矽SiC除了是具備永續科技的綠能新材料外，也可以擴大應用在5G、光電、智慧電動汽車、物聯網、無人載具等智慧科技產業。太極能源透過中科院的碳化矽晶圓專利授權，可以藉著相關技術經驗加速企業量產，降低其中的研發風險，發展公司自有核心技術及專利，使新材料可以加速其製程開發與導入，以突破現有技術門檻，串連拉動國內半導體中下游，加速進入成為國際SiC產業供應鏈之重要成員。

(工商 )