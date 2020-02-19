在岸人民幣官方收盤升值111點 17:062020/02/19 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣收復7元關口，在岸人民幣兌美元19日官方收盤報6.9941，較上一交易日升值111點。 此外，人民幣兌美元中間價連續第二日貶值，人民幣中間價今日報7.0012，較上日報6.9826，下調186個基點或0.27％ (工商 ) #在岸人民幣 #收盤 #官方 #升值 #收復 也許您會感興趣 推薦閱讀 官方搶口罩 陸須遏制地方耍流氓 04:092020/02/16 焦點新聞 宅在家追劇 賤價積壓劇出頭天 04:092020/02/16 時尚娛樂 官方維穩有成 A股停傷回血 04:092020/02/16 全球財經 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 大盤震盪持續 科技股仍是主流 04:102020/02/17 焦點新聞 資金行情＋科技股急單 台股收復季、月線 續攻11,933 04:102020/02/17 財經要聞 台指期 收復月線季線 04:102020/02/17 證券．權證 國際股市光復新冠缺口 04:102020/02/18 財經要聞 買盤搶進 雙王領頭反攻 股市大漲109點 15:592020/02/19 財經 港股開低走高 恒指收盤漲125點 16:502020/02/19 財經 財經熱門新聞 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 「沒人願意上班」 傳鴻海鄭州廠4天返工不到千人 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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