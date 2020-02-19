在岸人民幣收復7元關口，在岸人民幣兌美元19日官方收盤報6.9941，較上一交易日升值111點。

此外，人民幣兌美元中間價連續第二日貶值，人民幣中間價今日報7.0012，較上日報6.9826，下調186個基點或0.27％

(工商 )

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