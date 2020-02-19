高雄勞工局19日表示，大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情衝擊各產業，高雄市勞工局統計，截至2月19日為止，有電子和旅行社等4家事業單位，因疫情通報實施無薪假，高雄勞工局呼籲行政院勞動部，應簡化充電再出發訓練計畫的申請程序，並積極研議給予無薪假勞工生活補助金，以解燃眉之急。

高雄勞工局長王秋冬19日表示，高雄今年累計有7家事業單位，因各種不同景氣因素，實施勞雇雙方協商「減少工時」通報，也就是所謂的「無薪假」，受影響勞工人數累計48人。其中，有4家事業單位因「大陸「新冠肺炎」（COVID-19）實施勞雇雙方協商減少工時通報，受影響勞工人數計15人。

勞工局初步瞭解「無薪假」的第1家為電子產業，公司產品主要營業區域在大陸，受疫情影響，業務大幅縮減。第2家為旅行社，第3家是專門替「旅行社」開發、設計、維護程式的行銷顧問公司，第4家是設計題庫試卷、專門舉辦測驗競賽的公司，因疫情停辦競賽。

他說，依法實施「無薪假」，必須是因為受到景氣影響，按中央勞動部解釋，疫情影響到景氣，但資方應該要先跟勞方協商，且協商後工資不得低於基本工資，並通報各地方勞政主管機關，若在勞工未同意前就被迫減少工時，導致工資縮減，代表工資沒有全額給付，依違反勞基法第22條，可處罰鍰2萬到100萬元。

王秋冬指出，雖然勞動部已經宣布修正充電再出發訓練計畫，將傳染病防治法所定的傳染病防治事由，納入計畫適用規定，從就業安定基金中，匡列5億元預算，用於充電再出發訓練計畫，事業單位如果辦理職訓課程，將從現行190萬元補助上限，拉高至350萬元，勞工的補助訓練津貼時數，也提高至每月120小時，補助將比照每小時基本工資158元發給，參訓勞工最高可領到1萬8,960元的訓練津貼。

但，當前事業單位面臨物流、金流等難關，在防疫期間仍配合政府政策，與勞工合意協商減少工時，因此，他也呼籲勞動部，除了可再簡化充電再出發訓練計畫申請程序外，應傾聽民意，積極討論是否給予無薪假勞工，生活上的津貼補助。

(工商 )