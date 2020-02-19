倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開高震盪走揚，終場上漲109.86點，漲幅0.94％，收在11,758.84點，櫃買指數同步收紅，終場上揚1.63點，漲幅1.12％，以147.29點作收。

三大法人方面，外資轉買37.58億元，投信續賣8.43億元，自營商轉買25.86億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回2,737口多單，累計淨多單部位為31,328口，心態轉趨中性謹慎偏多。

個股方面，本周納入投資組合的太極，毛利率轉正且接單優於預期外，與工研院合作布局碳化矽市場，營運可望否極泰來，儘管19日股價因短線大漲後量縮整理，但多方趨勢向上且法人偏多心態不變，後續只要量價不失控，大漲再創新高的機會仍可期待。

台股18日受美國考慮切斷「華為」全球晶片供應，甚至華府擬禁止大陸企業使用美國的晶片製造設備，阻止大陸取得關鍵半導體技術，加上蘋果示警本季營收恐無法達標等二大利空的襲擊，造成台積電、鴻海、大立光、玉晶光、台郡、可成、景碩、臻鼎-KY、穩懋等個股紛紛拉回，加上被動元件及矽晶圓等族群未能夠帶量續漲，連帶使得大盤同步重挫。

然而新冠肺炎疫情的利空早就在市場的預期中，加上美股四大指數、法國巴黎指數及德國法蘭克福指數等均已光復「武漢防線」空方缺口，甚至頻頻創高，就連疫情重災區的陸股皆已回升至起跌點，甚至深圳指數大漲再創近1年半新高，台股價值被嚴重低估，果然19日大盤強勢反彈，投資人只要選對趨勢、產業及個股，後市獲利值得期待。

(工商 )