華冠投顧分析師吳官隆指出，整體而言，台股19日上市與上櫃均大漲，陸股則呈現小漲，行情偏向震盪，市場對疫情的恐懼降溫，短線大盤將繼續挑戰季線、站穩月線。

他表示，美股18日漲跌互見，道瓊指數跌165點、收在29,232點。亞股方面，陸股19日震盪走高，下午盤的上證指數漲0.3％至2,991點。陸股已連三日站上季線，而年後行情經常呈現開低走高，加上陸方採寬鬆貨幣政策，市場認為可能會降準，短線連續向上攀高，儘管上證短線於3,000點附近有壓，盤勢或將震盪，但後市仍不看壞。

台股19日權值股回神，無畏蘋果下修第一季營收，蘋概三王股價轉強，矽晶圓則續強，指數終場大漲109點、收在11,758點，成交量約1,370億元，留有量縮中長紅棒，20日多頭必須帶量表態。

個股方面，本周納入投資組合的亞光，19日漲3.8元、收92.1元，5日線支撐位於89元，KD指標在74持續轉強。本周三上攻帶量，留有中長紅棒，周四仍有機會再次補量進攻。

(工商 )