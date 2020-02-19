運達投顧分析師洪任浚指出，當股價連續大漲走強，空單反倒逆勢增長，投信及外資開始大買布局，使得軋空行情啟動。當前台股並未走空，資金轉向低基期族群，宜留意券資比增加且股價重返月線之上的個股。個股方面，本周納入投資組合的台勝科，矽晶圓供需平衡，有利於報價走揚。

其中，台燿（6274）券資比達30％，股價在利空當中率先收復月線，短線因扣抵值仍在扣高，均線還是維持下彎，但20日開始，均線將扣抵低的位置，當均線轉為向上，將提供下檔支撐力道，更有助於股價的穩定。尤其今年5G基地台需求看增，台燿是高頻高速銅箔基板的領導廠商，高階產品的出貨成長，有望挹注其獲利表現。

全球進入5G時代，首要受惠即是矽晶圓族群，從台積電（2330）法說會釋出5G帶動先進製程產能滿載訊息，對矽晶圓的需求也會連帶提高，環球晶（6488）與台勝科（3532）的業績谷底反彈。環球晶以長約為主，獲利表現穩定；而台勝科主要以現貨價為主，當市場供需出現改變，則是受惠最大的個股。

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