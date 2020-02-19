國人對「公共衛生師」這個名詞都相當陌生，民眾黨立委蔡壁如表示，目前台灣在防疫上仍缺乏公共衛生師，然而疫情期間公衛師角色相當重要，她將在立法院全力推動「公共衛生師」立法。

台灣的醫療擁有世界水準，民眾應都知道，蔡壁如強調，甚至對於這次新型冠狀病毒疫情，大家也都對國家的公共衛生防疫有信心。在各國都陷入恐慌之際，台灣的防疫可以說是相當優秀，從這波疫情蔓延的速度也可看出，公共衛生才是防堵病毒最重要的一道防線，很可惜台灣較少人重視這一塊領域。

蔡壁如指出，台大公衛所詹長權院長說，美國在SARS期間準備了大量的公衛師，因此她也期望台灣也能儘速通過《公衛師法》，當沒有疫情時，人們對於公衛師的存在與否或許無感，可是一旦出現疫情，「公衛師將扮演重要角色進入社區，能有效防治疫情，補足防疫可能出現的缺口」。

疫情不見停勢，蔡壁如也呼籲，重視《公衛師法》不只是為了這一波疫情，更是為了長遠的未來考量。

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(中時電子報)