前國民黨祕書長金溥聰重出江湖，批判傅崐萁恢復黨籍案。前台北縣長周錫瑋以自己也是曾被黨內高官拿「扁鑽」捅的受害者，暗諷金溥聰表示，國民黨就像「新冠肺炎」確診者，需要「支持性療法」才能痊癒，最不需要的，就是「補刀」！

周錫瑋在臉書說，今天早上，看到綠媒報導國民黨鬧哄哄的新聞，被放在A10版，他看完後笑中帶淚，因為這個時候綠媒還有空、還願意「關注」國民黨？真是不死不休啊！

他說，也是國民黨自己不長進，全國防疫，國民黨還選主席、還爭論誰是病毒，難怪另有媒體會寫出「全民忙防疫，國民黨忙內亂」的評論。

10年前爭取到台北縣升格新北市，卻被黨內高層直指「民調低」，最後自己棄選、改挺朱立倫參選第一屆新北市長的周錫瑋說，黨內高官拿「扁鑽」捅人，10年前他也曾受害，10年後，還在上演同樣的戲碼；「酒店」就快被迫關門了客人還在幹架不肯走。國民黨就像「武漢肺炎」確診者，需要「支持性療法」才能痊癒，國民黨最不需要的，就是「補刀」！

周錫瑋的貼文，有不少網友回應。有人說「金小刀是代表誰出來亂的？」也有人說「最近補刀的那個，之前消失的時候說身體不好，現在看來腦子也有問題了。」

(中時 )