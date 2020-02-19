44歲「國標舞女王」劉真，今(2/19)驚爆住院且裝上葉克膜搶救中，疑為心臟方面出問題，已與生命搏鬥一周，然老公辛龍卻否認此事，堅稱一家人是去做健檢，不過劉真至今行蹤成謎，社群帳戶更是出現異狀，讓人很難不擔心。

劉真驚爆病危裝葉克膜搶救中，雖老公辛龍已出面否認，然星友如王彩樺、胡瓜等人，都非常擔心，透露劉真都有在運動，也持續舞蹈教學，平時狀態非常好，聽到這種消息無不驚訝，難掩焦急之心，王彩樺甚至紅了眼眶。

至於劉真方面，目前尚未現身，人在哪裡還不清楚，倒是臉書可觀察出一些異常之處。她的最後一篇po文是本月12日，當時跟粉絲分享「第一次自製水果乾黑巧克力，重點是很好吃喔！」，開心預祝大家情人節快樂，然她距今已一周沒更新，而在此之前，劉真幾乎天天更新社群、分享近況，最長間隔不超過4天，如今出現「異狀」，讓不少粉絲、網友感到擔心。

(中時電子報)