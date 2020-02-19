因應綠能發展所推展的儲能商機，德化工大廠巴斯夫宣布，與德國耶拿電池（JenaBatteries GmbH）合作生產一種電池電解液；應用該電解液的電池技術特別適用於固定存儲可再生能源電力，有助於保持傳統輸電網絡的穩定。耶拿電池計畫在2020年上市首批新型氧化還原液流電池。

耶拿電池公司是一家專注於電池容量400 千瓦時以上的大型能量存儲系統的創新型企業，主開發、生產以及銷售安全且可擴展的無金屬氧化還原液流電池，並不斷擴大授權許可的合作夥伴網路。在開發階段獲得成功後，公司計畫於2020年正式進入固定電力存儲市場。

巴斯夫指出，耶拿電池以使用有機材料的氧化還原液流電池（RFB）為基礎，成功研發該項技術，並率先在全球應用於商業領域。該電池中兩種有機電解液位於不同的電解池槽中，它們被膜分隔用於存儲電流。巴斯夫作為合作方將負責提供其中的一種電解液，該電解液以一種胺類物質作為化學中間體，而巴斯夫能夠大規模生產該種化學中間體產品。

尤其，新型氧化還原液流電池不含任何可燃或易爆物質；使用壽命是其他電池的10倍，可充電超過1萬次。這一裝置適用於大型固定儲能設備，功率不低於100千瓦，電量不低於400千瓦時。

因為裝置具有很強的可擴展性，其輸出功率可高達到數百兆瓦，電量可達千兆瓦時的水準，對於獨立於用電需求的可再生能源發電而言，具有很高實用價值。剩餘電量可暫時存儲起來，有需要時再輸送出去。

(工商 )