新冠肺炎疫情在日持續蔓延，在19日東京、神奈川縣、北海道、和歌山、愛知縣等各地不斷傳出新確診病例，日媒指出疫情擴散對今年東京奧運的影響逐漸顯現，原本赴日集訓的外國隊伍等相繼推遲。不過，美國總統川普表示，仍考慮出席東京奧運。

據日共同社報導，由於疫情擴大，外國隊伍赴日集訓等計畫被迫延遲，如蒙古國射箭隊取消了原定19日起在愛知縣岡崎市訓練的計劃，並傳出教練和選手已放棄赴日。愛知縣體育官員表示，「很遺憾，但這種情況也是無可奈何」。

但據路透社報導，川普與2028年洛杉磯奧運相關官員開會時，被問到有關今年東京奧運時，他表示已收到日本首相安倍晉三的邀請，並表示會做出相關決定，「目前還沒下定論，是有這個可能性，如果可以的話，我們會去」。

川普預定下週出訪印度。由於美國即將於11月3日舉行總統大選，在川普尋求第2個4年任期之際，很可能限縮出訪海外的行程。

(中時電子報)