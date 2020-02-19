◎新冠肺炎特別條例 隔離補助入法

行政院會明將通過新冠肺炎紓困特別條例。行政院發言人Kolas Yotaka表示，條例名稱定為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，條例明定為期1年半，特別預算規模上限600億元，除前年度歲計賸餘還將舉債240億元，而防疫的醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜都確定入法 。

◎鑽石公主號包機 最快21日下午返台

衛福部長陳時中19日說，目前台灣新增一例確診案例，已達23例。下週即將開學，呼籲個人衛生與環境清潔，學校也展開消毒作業，交通部也將責成大眾運輸車廂、把手進行消毒。

◎公主號包機 全程供尿布禁上廁所

中央流行疫情指揮中心宣布，21日下午將派遣包機前往日本接走鑽石公主號船上的台灣人，疫情指揮中心指出，搭乘包機的確切人數還未確定，機上防疫採最高規格，醫師、護理師、空服員及乘客都將穿上全身防護衣，4小時的航程中不供餐、禁止走動，甚至準備尿布不讓旅客上廁所，減少不必要接觸。

◎一家人全中！肺炎死者妹妹也中鏢

國內再確認一例新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日再公布，第23案，就是第19案白牌車司機的胞妹妹，在1月27也再一起吃飯，確診住院中。

(中時電子報)