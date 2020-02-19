國際化、創新獲肯定！英國泰晤士高等教育特刊公布「2020新興經濟體大學排名」，全台共15所大學躋進世界200大，中國醫藥大學、亞洲大學組成的「中亞聯大」雙雙入榜，分別位居世界第57、113名，其中，亞大排名較去年提升69名，是全台進步最多的大學。

亞洲大學指出，今年共有來自47個國家、533所大學上榜，主要針對教學、研究、論文引用與國際化、產學共5大面向評比，亞洲大學在各面向都有顯著進步，其中，「研究」與「國際展望」項目成長達5成、3成，位列世界113名、全台第10；中醫大則全球排名57、全台第7。

亞大校長蔡進發指出，面對高教經營困境，兩校董事長蔡長海一再要求「中亞聯大」應創新求變；學校去年設立AI學院、研究成果獲獎連連，今年更首創「AI菁英培育一條龍」計畫，設置新生AI獎學金、學生可優先進入AI程式設計菁英班，並赴美史丹佛大學等名校或NVIDIA公司研習。

蔡進發強調，學校今年預計發展「亞大社會責任USR實踐基地」，結合校內外資源、引進產官學議題，並組成跨領域團隊，運用AI技術協助地方解決問題，其中，生醫系教師王昭能團隊運用智慧物聯網（AIoT）技術就是一例，其結合工研院在台南北門沿海建置智慧水產養殖管理系統，善盡大學社會責任。

此外，學校結合亞大醫院投入研究，蔡進發說，資工系教師沈偉誌去年研發AI心肌灌流診斷技術、使診斷時間由50分鐘下降到1分鐘，生醫系王昭能為洗腎病患量身定做透析AI智慧化處方籤，都是雙方合作研究的成果。學校也增強與世界大學合作，目前外國交換生達1056人，是全國最多。

(中時 )