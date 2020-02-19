英國「泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）」公布「2020全球新興經濟體大學排名」，台灣僅36所學校上榜，其中，名列401至500大的朝陽科技大學因辦學績效卓越、國際化表現亮眼，連續3年挺進新興經濟體大學排行榜，成效受國際肯定。

這項新興經濟體大學是針對俄羅斯、台灣、大陸及南非等47個新興經濟體所屬大學進行評比。英國泰晤士報高等教育全球大學排行榜總編輯菲爾．巴蒂認為，此排名有助於大學提升聲譽與研究影響力、激發良性競爭。

朝陽科大校長鄭道明指出，新興體大學排名針對教學、研究、論文引用、國際視野與產業收入等5大面向評比，共有13項嚴謹績效指標考核，並綜合衡量各大學實力表現後排序。

鄭道明強調，提升學生競爭力，朝陽已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，並禮聘國際級大師加入研究團隊，成果獲肯定，不但連續3年榮登泰晤士高等教育全求最佳大學排名1000＋，去年也獲全球最佳年輕大學排名300＋、世界大學影響力排名及亞太地區最佳大學排名300＋等，締造多項國際評比佳績。

校方強調，帶領學子邁向世界，學校也推動「千人海外體驗學習計畫」，推動交換學生、雙學位、雙聯學制與移地教學、國際志工等研習進修管道，讓畢業生接軌全球就業市場。

(中時 )