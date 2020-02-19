針對「F-16型機於萬安演習失事，監察院彈劾空軍官員」乙情，空軍司令部今(19)日表示，對於監察院所提改進建議及違失人員送公懲會等情，空軍敬表尊重。

空軍司令部表示，監察院對於本案人員相關違失提出未查看實施計畫等彈劾要點，本部坦承檢討，務實面對，並提出九項精進措施，包含：「強化任務整備及勤前提示」、「對演訓任務關鍵事項實施複式查驗」、「明定派駐航管聯絡官標準作業程序」、「深化飛航管制及風險管理再教育」、「通盤檢視雷達指揮儀地障情資」、「演訓任務專機專管」、「全面重新評鑑戰管人員資格與能力」、「被付彈劾人調整職務接受審理」、「全力推動軍事航空法」，以澈底檢討，務實改進，絕不容許類案再生，期維繫國軍堅強防空戰力。

2018年6月4日，空軍花蓮基地飛行官中校吳彥霆駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職，事後監委主動申請調查，經一年半審閱相關資料與訪談相關人員後，監委包宗和、仉桂美及林雅鋒將提案彈劾空軍戰管中心攔管官等5名軍官。

(中時 )