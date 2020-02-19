台灣因應新冠肺炎疫情，許多學生家長憂心忡忡，擔心校園爆發群聚感染，全國各學校配合延後開學；有精神科醫師指出，寒假延長，孩子打發時間整天看手機、平板電腦，視線緊盯，若沉溺於網路世界時間太久，可能引發網路成癮症，影響身心健康。

台中市政府衛生局提醒，家中如有未成年孩子，父母應與孩子討論電玩或電腦的使用時間、約定使用規範，並協助孩子了解沉迷電玩或電腦的不良後果，也可培養孩子養成良好上網習慣，避免使用過度影響身心健康。

衛生局建議，家長與孩子討論時可參考覺察病識感、認知潛在問題、處理潛在問題、發展並執行改變計畫、培養自我監控能力、後續的觀察與追蹤等6步驟，必要時可找專業諮商，台中市有14家心理諮商所及22家醫院，提供網癮治療服務，讓需要的民眾就近諮商與就醫。

衛生局長曾梓展表示，若無法控制上網的衝動、無法上網會出現不適症狀、對上網的慾望越來越不能滿足，一定要透過心理諮商與心理治療調整行為，一旦發現親友與過去生活作息不同或行為態度改變也應主動關心。

(中時 )