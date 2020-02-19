入冬至今降雨偏少，南投縣仁愛鄉霧社水庫就快要見底，19日有效蓄水量僅剩186.45萬立方公尺，蓄水百分比跌破5%，水位也降到980公尺，水庫幾乎乾涸見底。目前台電已暫停發電放水，以免水情持續惡化，這也將影響下游日月潭的水位調節。

據了解，霧社水庫目前水位為980.70公尺，距離最低水位978公尺，僅差距2公尺而已，水庫的有效蓄水量為4019萬立方公尺，但19日上午僅剩186.45萬立方公尺，蓄水率僅有4.6%，是目前全台水位最低的水庫，幾乎見底，露出大片淤砂，當地著名的「碧湖」美景也因此暫時消失。

台電指出，前陣子霧社水庫的水量還算充足，可發電放水調節日月潭水位，不過今年入冬以後，集水區的降雨量較少，雖然上週鋒面襲台，但僅屬短時強降雨，累積雨量近百毫米，對水庫的水位提升有限，近期水庫進水量僅4cms，隨著水位持續探底，台電萬大電廠今天也已暫停發電。

霧社水庫停止發電放水，也將影響下游日月潭水庫的水位調節，日月潭水庫19日的有效蓄水量為1億759萬立方公尺，蓄水率約83.83%，水庫水位為745.8公尺，滿水位則是748.48公尺，水位雖然偏低，但水情尚屬正常，現在就只盼盡快降下春雨，好為水庫解渴，也避免水情持續惡化。

(中時電子報)