打開網路雲端資料庫，居然發現妻子與另名男子親密合照，事後更得知妻子更3度在對方家中過夜，人夫可說是綠光罩頂！一名住在台中的人夫指出，與妻子婚後因各種因素爭執不斷，結婚才1年多，妻子就搬出愛巢，還將戶籍遷出，丈母娘甚至三番兩次找人來鬧事，更慘的是，這位人夫無意間發現妻子與別的男性親密合照，讓他徹底死心，就連罹癌老父遺願也要求「儘速與媳婦離婚」。

這名王姓人夫和陳姓妻子交往期間，就得知女方同時與其他2名男子交往，2016年5月登記結婚，2人婚後因生活習慣、經濟觀念等爭吵不斷，陳女2017年11月自行搬離住處，2018年7月6日，她在沒有通知男方的情況下，擅自將戶籍遷出，除了妻子的問題之外，丈母娘甚至三番兩次找人到家中鬧事、討債，讓王男一家人活在恐懼中。

不過更讓王姓人夫臉上無光的是，他在2017年12月底，發現網路雲端資料庫中，有妻子與其他男性的親密照，妻子甚至3度在對方家中過夜，王男徹底心碎，「我努力工作賺錢，她不想跟我一起經營，還再三傷害我」，就連王男父親罹癌住院時，妻子也漠不關心，2018年10月父親臨走前的遺願，就是要他儘速跟妻子離婚。

不過陳姓妻子表示，2人結婚時，丈夫曾向娘家借錢，當初搬離住處，是雙方同意「冷靜一段時間」，並不是她自己要離家，丈夫甚至未經同意就將她的物品捐出，另外讓陳女不滿的是，只要她與異性有接觸，王男就會吃醋。

陳女認為，既然丈夫無心經營婚姻，必須積欠娘家的46萬元還清，可接受結束夫妻關係，因此她母親想向丈夫討回帳款，孰料對方不理會，才會提存證信函後，委託他人處理，至於照片中的男子，只是她在市場工作時認識的友人。

台中地方法院經審理，認為雙方已經沒有共同生活近3年，加上陳女又在外與其他男子有不當往來，陳女母親委託他人向王男討債，顯然2人的婚姻已經不具互信、互愛、互諒的基礎，因此判准2人離婚。

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(中時電子報)