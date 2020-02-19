新冠肺炎肆虐，民眾人心惶惶，瘋搶口罩與75％酒精，台北市長柯文哲19日在公安督導會報指出，75％酒精大家一直噴噴噴，都不曉得標準是要擦，最近短期一定會有火災，消防局同仁應做個20秒影片，放在捷運上宣導怎麼使用酒精。消防局長吳俊鴻表示，會在各種管道宣導。

柯文哲表示，最近新冠肺炎，75％酒精大家一直噴噴噴，都不曉得噴的標準是要擦啊，猜最近短期一定會有火災，不曉得一直噴火焰就燒到，他昨天還在研究「閃點」、「閃燃」等名詞，所以這有時要上課，酒精應該是噴來擦得，「不是叫你房間噴幾下，那你就保佑不要靠近瓦斯然後『砰！』，這就叫閃燃」。

柯說，75％酒精不是這樣噴，看消防局有沒有辦法找同仁示範講一下10、20秒影片，反正就來簡單宣導一下，然後放在捷運上。吳俊鴻答覆，會在各種管道宣導並辦理。

此外，柯文哲詢問，去年北市醫療院所共發生8次火災，怎麼解決？吳俊鴻回應，大部分是電線用電，但初期就滅，沒釀成很大災害。

柯指出，上次台大火災，就東西堆太多，走廊有酒精什麼的，所以說走廊不要堆東西、紙箱要拿掉、要檢查，別覺得是找麻煩，自己要有sense，雖相信北市一定做得比較好，但還是要管理，要有自評表自己檢查，平常要訓練一下，若燒死1名老人要怎麼賠？吳俊鴻則說，北市業者都會很配合的。

(中時 )