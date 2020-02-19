遠傳(4904)今(19)日召開法人電話說明會，2019年每股盈餘2.68元，全年EPS財測達成率為103%，另外，遠傳也公布2020年財務預測，每股盈餘為2.46元，資本支出部分，2020年全年預估支出估102億元。

遠傳2019年第四季合併總營收為212.14億元；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為70.92億元；稅後淨利為21.34億元，稅後每股盈餘為0.66元，財測達成率為101%；2019年遠傳全年合併總營收為838.66億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為291.52億元；稅後盈餘為87.35億元，每股盈餘2.68元，全年EPS財測達成率為103%。

遠傳表示，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數微幅下跌，行動號碼可攜市場降溫，顯示鞏固既有客戶日益重要。遠傳2019年第四季營運績效亮眼，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，2019年第四季與去年同期相比，年增率為1.4%。月租型客戶流失率持續低檔，2020年1月份月租型客戶流失率為1.26%，更創下歷史新低。

遠傳推動數位轉型效益持續發酵，2019年全年度新經濟營收年成長率高達21%，新經濟營收佔比更從2018年的10%上升至13%，預估2020年將提升至15%。2019年新經濟營收延續強勁成長動能，雲端服務營收較去年大幅成長459%，物聯網業務營收年成長率高達343%，系統整合專案收入年成長率高達33%，資安營收較去年大漲21%。

遠傳今日也公布2020年財務預測，預估2020年全年合併總營收將達867.59億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)達276.99億元；稅後盈餘為80.16億元，每股盈餘為2.46元，在資本支出部分，2019年全年預估支出80億元，實際支出為62億元；今年將持續投入5G建置，預估全年電信相關的資本支出為102億元。此外，遠傳將維持高配發率之股利發放政策，股利配發比例將超過盈餘的100%，今年預計發放每股現金股利3.25元，股利發放率為121%。

(時報資訊)