受到新冠肺炎疫情影響，今年的亞洲GDP會黯然無光嗎？固定收益型產品該如何選擇？宏利投資管理高級宏觀策略師Sue Trinh最新預期，2020年亞洲的成長率為5.1%，將繼續遙遙領先已開發市場。綜觀各地新興市場，亞洲市場素質最佳，因此對投資人來說格外吸引；然而，面對全球經濟走緩，亞洲也無法倖免。而霸菱投顧則建議將關注焦點放在優先擔保債。

Sue Trinh認為，亞洲仍是一個別具吸引力的地區，但其經濟下檔尚未落底。經濟成長持續處於低檔，通膨溫和，令市場容易受到投資氛圍逆轉影響；預期經過漫長的落底過程後只會逐漸復甦。作為全球的經濟成長引擎，亞洲經濟復甦之路與投資人息息相關，但經濟復甦受制於多項成長阻力以及各地政府繼續推行貨幣政策的能力。

宏利投資管理固定收益策略全球投資長John F. Addeo認為，目前已正式進入固定收益市場的另一個格局，傳統的貨幣政策（包含近乎零利率）無法再激勵經濟成長，是導致負殖利率的主因。利率長期偏低的情況可能持續，因為不少已開發市場的通膨率一直低於政策目標，債台高築、全球化、人口結構老化和科技相關物價通貨緊縮等因素均形成下檔壓力。固定收益管理公司需要運用更多工具，方能締造收益。

霸菱投顧則表示，不可否認的是，目前的信貸週期已持續逾十年，我們正處於週期尾段，令市場氣氛緊張，投資者在過去幾年的大部份時間都小心翼翼。在這樣的環境下，不明朗因素似乎是常態，而這些投資者對風險資產的展望較為審慎。在此情況下，投資人可將關注焦點放在優先擔保債。優先擔保債的三大優勢：優勢一、過往回復率較高。優勢二、能源比重較低。優勢三、存續期間更短。

(時報資訊)