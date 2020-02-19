彰化「二林精密機械產業園區」開發案今天下午3點在環保署進行環評審查，為促成環評審查順利過關，彰化縣長王惠美更親自北上督軍，不過會議一開始，環團就與環評委員因直播問題發生衝突，由於環團欲在現場進行直播錄影，遭環評委員閉門會議否決，經雙方幾波激辯後，會議一度延宕40分鐘才開始。

彰化縣二林精密機械產業園區開發案經歷12年爭議，今天終於在環保署進行專案小組第5次審查，由於環團欲直播錄影監督，遭環評委員搬出行政命令「環評審查旁聽要點」否決，讓現場多個環團質疑為何過去都可以，現在卻不行。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉痛批，過去的環評會議都可以直播，現在卻越來越不透明，這樣的環評委員根本沒有公正性可言，應自行下台，

時代力量立委陳椒樺表示，從2012年起環評會議一直都是可以直播錄影，但這現任的環評委員卻不願意，希望環署可以修改旁聽要點開放民眾直播錄影，就連立院黨團協商都可以直播下載了，環評會議應更開放才行。

在環評委員吳義林召開閉門會議時，彰化縣長王惠美也一度因氣憤離席向現場環團開砲，怒嗆「你們是人我們都不是人」，但現場環團也不甘示弱回應，縣長應該要為彰化人爭取資訊公開，現場氣氛一度緊張。

最後吳義林表示，其實環保署一直都有直播，只是因技術上問題直播後就會下架，無法事後觀看，由於過去環團曾刻意剪一小段話斷章取義，但他當時是有完整論述，這次為避免爭議，才會不開放進行直播。

(中時 )