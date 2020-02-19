大陸國家衛健委今天印發《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第6版）》，其中將日前提及試用的「磷酸氯喹」與「阿比多爾」列入新冠肺炎患者試用藥，另外增加「康復者血漿治療」以及推薦使用中成藥與「清肺排毒湯」等通用方劑。

據《每經網》報導，大陸國家衛生健康委員會發佈《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第6版）》中包括了對新冠肺炎的傳播途徑、臨床表現、診斷標準、臨床分型、鑒別診斷、病例的發現與報告、治療、解除隔離和出院後注意事項等8項，其中在傳播途徑與治療項目上最受矚目。

新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第6版）。（圖／大陸國家衛健委）

該方案指出，《試行第6版》將傳播途徑更改為「飛沫傳播與密切接觸」，此外還增加了「可能存在氣溶膠傳播」。

另外在抗病毒治療上，增列2種試用藥物「磷酸氯喹」（成人500mg，每日2次）和「阿比多爾」（成人200mg，每日3次），利巴韋林建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋聯合應用。試用藥物的療程均不超過10天。不建議同時應用3種及以上抗病毒藥物，出現不可耐受的毒副作用時應停止使用相關藥物。

在重型、危重型病例的治療上，增加「康復者血漿治療」法，建議適用於病情進展較快、重型和危重型患者。用法用量參考《新冠肺炎康復者恢復期血漿臨床治療方案（試行第1版）》。對有高炎症反應的危重患者，可以「有條件地考慮使用血漿置換、吸附、灌流、血液/血漿濾過等體外血液淨化技術」。

此外，在社會上還有爭議性的中醫治療，《試行第6版》延續上一版疾病全過程的分期，將中醫治療分為醫學觀察期和臨床治療期（確診病例），並在醫學觀察期推薦使用中成藥，臨床治療期推薦了通用方劑「清肺排毒湯」，另增加適用於重型、危重型的中成藥（包括中藥注射劑）的具體用法。

(中時電子報)