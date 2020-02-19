台灣新冠肺炎疫情再趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨天公布國內第23例新冠肺炎確診病例，正是國內首起死亡病例、白牌車司機（第19例）的60歲妹妹，加上早一步確診的3人，目前該起家庭群聚已經有5人染病、1人死亡，而妹妹確診過程更是一波數折，第1次採檢為陰性，2、3次則是弱陽性，直到昨天4採才確認為陽性。

根據指揮中心提供的座位表，該名白牌司機1月27日大年初三時，一桌11人同桌吃飯，就有4個人被白牌司機傳染，其傳染力是否很強，未來是否宣布未來民眾不要聚餐？指揮官陳時中表示，除了白牌司機的媽媽和弟弟是同住家人，另外3人非同住者，是聚餐才感染，「應該要注意，但民眾還不用恐慌」。

陳時中表示，新增1名確診案例，是白牌車司機（案19）的妹妹，在1月27日參與家庭聚餐時，就坐在司機的媽媽（案21）隔壁，而因為只有兄弟倆與媽媽3人是同住一個屋簷下，其餘人研判皆是在同一個餐桌上感染，截至目前，我國共累計23案例。

而該起司機家庭群聚事件，截至目前已採檢217名接觸者，其中4人確診，即該名司機的弟弟、媽媽、外甥女婿、妹妹，其中189人陰性，還有24人檢驗中。

陳時中表示，第23例接觸者，相關疫調剛開始進行，有進度會立刻向國人報告。而同桌的其他六人，目前採檢皆為陰性。

中央流行疫情監測應變官莊人祥表示，這位第23例確診者，為白牌車司機60歲的妹妹，本身患有慢性病，2月5日曾出現發燒、咳嗽、喉嚨痛的症狀。該婦女在白牌車司機確診隔日入院採檢，首次採檢呈陰性，第2採、3採為弱陽性，直到第4次採檢，才呈陽性，確診為新冠肺炎。因這名個案確診前曾因心律不整至診所就醫，衛生單位已將診所人員列為接觸者。

(中時 )