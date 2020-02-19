早期水稻育苗需要大量人力搬運，現在因農業機械化，除了加速作業時間，也能有效的節省人力，（吳建輝攝）

王惠美說這次參觀育苗中心，從播種、浸水、發芽到插秧作業，都要感謝縣內所有育苗中心的用心與努力，培育出最強壯的秧苗。（吳建輝攝）

彰化縣水稻種植面積達48

彰化作為稻米的故鄉，水稻種植面積達48,500公頃，目前縣內共有62家水稻育苗中心，為全台之冠，彰化縣長王惠美在春耕前，特地到彰化縣水稻育苗技術改良協進會理事長李世琛的育苗中心，了解目前水稻播種、育苗及插秧等作業。

目前彰化的水稻種植面積是全國最大，62家水稻育苗中心的育苗量，一期作約6至700萬箱，二期約500多萬箱，每公頃約需使用250-300箱秧苗，可供應本縣及外縣市約4萬多公頃的水稻田使用，早期水稻育苗需要大量人力搬運，現在因農業機械化，有高架運送機、秧苗箱自動疊棧機等現代化設備，除了加速作業時間，也能有效的節省人力，

水稻最重要的時期就是第一關的「秧苗期」，王惠美說這次參觀育苗中心，從播種、浸水、發芽到插秧作業，彰化能夠有這麼多優良的稻米，都要感謝縣內所有育苗中心的用心與努力，培育出最強壯的秧苗，讓全國人民有口福吃到彰化最優質的稻米。

彰化縣水稻育苗是由南到北，從育苗至出秧從每年12月底開始至隔年3月，插秧則是從1月底至3月中旬，二期作則是從7月初至8月初，插秧期為7月中旬至8月中旬，一般來說水稻秧苗的育苗週期一期作約28天，二期作則是20天。

(中時 )