北市警方日前接獲毒蟲舉報，指稱三重、蘆洲地區，有一綽號「五齒」的毒販，最近在販售的海洛因中，摻入大量海鹽，毒蟲「客訴」還被對方耍賴，辯解：「你有證據嗎？」警方循線追查，日前逮捕周姓毒販，另起獲一批安非他命及海洛因毒品。

警方調查，54歲綽號「五齒」的周嫌，平時在三、蘆一帶販毒，標榜24小時送貨且品項齊全，因此生意越做越大，但許多毒蟲最近發現，周嫌販售的毒品純度有問題，檢查後發現海洛因內竟摻入許多海鹽。

毒蟲向周嫌抱怨，對方卻耍賴推拖，有的毒蟲心生不滿，於是向警方檢舉，專案小組經循線追查，日前前往周的住處搜索，當場查獲10餘公克的安毒及海洛因，以及魚目混珠的海鹽。

周嫌警訊時，辯稱海鹽是拿來清洗佛珠、佛具，但警方化驗海鹽後，發現裡面確實有海洛因成份，間接證實「五齒」的毒品真的造假，警訊後依販毒罪將他移送法辦。

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(中時 )