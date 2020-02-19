一年一度的科技界盛事全球行動通訊大會(MWC)今年度的展會因為新冠肺炎(NCP)疫情未歇，官方已宣布停辦，創下 33 年來首例。其中有不少原定在 MWC 期間舉辦發表會的品牌，都決定改以線上發表的方式讓新品亮相，包含 Sony、OPPO 等等。而華為(Huawei)據了解將按照原定計畫，在 2/24 舉辦線上發表會。按照先前傳聞，全新的可折疊螢幕手機，也就是 Mate X 的接班人有望登場。

根據《Huawei Central》網站報導，華為預定在 2 月 24 日西班牙巴塞隆納當地時間 14:00(北京/台灣時間 2 月 24 日下午 9 點)，以線上直播的方式舉辦發表會，內容將以英文來進行發表。據了解華為有機會進一步宣布他們在 1+8+N 全場景智慧策略的布局。其中「1」、「8」與「N」各別以太陽、行星、衛星的概念來理解，指的是華為手機、八項延伸產品(平板、PC、耳機、音箱(或音響類產品)、眼鏡、手錶、車機、電視)，以及5大應用場景(包含智慧出行（地圖、車載資訊系統等）、影音娛樂（遊戲、影片等）、運動健康（血壓計、智慧秤等）、智能家居（攝影機、掃地機器人等）、行動辦公（印表機、投影機等)，意指環繞華為手機的全場景應用。

本次發表會的最主要焦點，除了華為可能公布 1+8+N 策略的最新布局計劃外，亮相新品可能包含 Mate X 全球上市的計畫，或是新一代可折疊螢幕手機(Mate X的下一代)，還有新智慧手錶、平板、5G 相關設備等等。除此之外，預定在 3 月份在法國巴黎發表的 P40 系列，《Huawei Central》也認為有機會在本次發表會中有更多消息曝光。

(中時電子報)