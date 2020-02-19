農委會主委陳吉仲。（東森購物提供）

為搶救受新冠肺炎影響的水產品，農委會主委陳吉仲明天將再度登上東森購物台，推銷長年仰賴大陸市場的石斑魚、午仔魚，專家表示，今年因冬天較長，目前暫看不出疫情對水產的影響，但隨著天氣越來越熱，養殖漁業的賣壓將湧現，屆時價格恐會明顯下滑，而漁業署也擬定應對措施，除加強與電商平台結合外，更積極拓展外銷市場分散風險。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，今年因為比較冷，養殖魚長的慢所以壓力較小，但隨著氣溫越來越高，午仔魚、石斑魚以及吳郭魚的賣壓預料將湧現，加上現在大陸多城市都採封城管理，運輸時間拉長，因此在清明節過後，對國內養殖水產將會是一大考驗。

郭建賢說，午仔魚、吳郭魚因各種體型有人收，所以狀況還不到很危急，但石斑魚因多用於宴會、餐廳使用，若養超過1公斤恐難登上餐桌，因此賣壓相較午仔魚、吳郭魚緊急。

漁業署副署長林國平坦言，原先預期午仔魚的壓力會較大，但目前兩岸貿易順暢，加上午仔魚適合家庭使用，價格仍維持一定水準，但石斑魚大多由餐廳採購，隨著大陸疫情的不確定性，目前確實有一點滯銷的感覺。

全國漁會總幹事林啟滄指出，國內午仔魚、石斑魚約有7成以上外銷，大陸是主要市場，農曆春節過後，國內養殖數量減少許多，因此目前價格還算平穩，但為分擔疫情所帶來的不確定性，這次結合電視購物就是希望讓國人能用親民的價格來取得高檔水產品，拓展內需市場。

林國平解釋，除電視購物外，漁業署也提供漁民申請低利貸款度過這次的疫情，並積極拓展石斑魚外銷市場，包含日本、新加坡、馬來西亞、美國、澳洲等華人市場，更首度提供午仔魚、石斑魚的外銷補貼，亞洲地區以每公斤40元計，美、澳地區則是每公斤50元。

(中時 )