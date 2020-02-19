台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料股份有限公司（5009）19日公告1月份自結合併營收為新台幣7.3億元，較去年同期減少23.85%。

榮剛表示，1月營收下滑主要是受農曆春節工作天數減少所致，若與去年春節在2月份比較，則營收增長4.98%。扣除此一因素，本業表現穩定，且工具鋼之原料隨著鉬、釩等金屬價格回升，原料跌價損失逐漸收斂，有助毛利率回升。

至於新冠肺炎對公司的影響，榮剛指出，大陸地區此次因新冠肺炎疫情延後開工，雖會影響大陸子公司2月份的交貨，後續會視復工情況來決定3月營收的回溫程度。

公司進一步表示，新冠肺炎疫情演變為全球關注的公共衛生事件，並對航空業帶來一定程度的影響，儘管美國波音公司對全球航空運輸業的短期營運提出警訊且把新機交期延後，但波音仍看好長期的新機市場需求，特別是東南亞地區；波音認為，中產階級的擴大與消費力提升，將驅動未來20年內東南亞航空公司需要4,500 架新飛機。

此外，空中巴士對今年業績表現亦相當樂觀，並宣布將繼續收購龐巴迪在A220客機項目中的剩餘股份。

(工商 )