新冠肺炎疫情持續擴散，民眾提高防疫意識，帶動民生清潔劑用量，及民生衛材的銷售量，烷基苯大廠和益（1709）、及子公司聯超實業（4752）營運動能加溫放大，目前接單能見度已達第三、二季。

此外，永裕（1323）包裝製品主應用化妝品、日常生活用品、藥妝、食品，並拓展動物疫苗瓶裝製程、大陸在地藥包材等。上海廠已復工，將依客戶訂單需求彈性調整生產、配送進度，台灣廠同步啟動加班，機動補填上海延遲開工份額，並擴大承接國際品牌商個人清潔防護用品包材的兩岸訂單。

和益烷基苯年產能12.5萬噸，主作為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料。伴隨烷基苯價格調漲、供應吃緊，1月7.71億元，月減6.67％，年成長24.23％，適時舒緩農曆年假工作天數影響。

和益表示，農曆年後因疫情擴散，大陸廠商雖有部分開工，但受限於運輸及港口作業未能全面復工，因此亞洲LAB現貨持續緊張，目前呈現供不應求的狀態，接單能見度已看到第三季，而售價亦逐步調漲。

此外，和益子公司聯超非氫化及氫化石油樹脂年產4.4萬噸，其中氫化石油樹脂用於高階接著劑，應用於人體接觸的衛生棉、紙尿褲及醫療級防護衣上，因民生衛材為民眾生活必須品，最近受到預期心理影響，接單能見度也已看到第二季。

考量大陸內需新單持穩推展，永裕加碼籌建華東新廠，一期投資最快2021年首季開工，下半年完工，將上海廠五成營收轉移到華東廠，並偏重動物疫苗瓶；上海廠保留GMP認證1萬級無塵室設備，生產滴眼劑藥包材，並轉型做關燈無人產線。

(工商 )