黎姓學生帶孩子一起幫忙趕製口罩套。（大同技術學院提供／廖素慧嘉市傳真）

針車行老闆瞇著眼睛更換針車燈泡。（大同技術學院提供／廖素慧嘉市傳真）

阿嬤送的花布製成漂亮口罩套。（大同技術學院提供／廖素慧嘉市傳真）

阿嬤送的花布製成漂亮口罩套，歡迎民眾到校索取。（大同技術學院提供／廖素慧嘉市傳真）

新冠肺炎疫情持續擴大，口罩一罩難求，民眾省著點用，大同技術學院時尚系師生趕製口罩套免費送，愛心感動很多人，更有熱心的人士19日送布、與師生一同趕工縫製，校方表示，回饋大家的熱情，明後兩天加送400個，每天各送200個。

由於醫療級口罩一罩難求，大同技術學院時尚系動員師生製作口罩布套1000個，將罩套包覆在口罩外面，以延長醫療級口罩使用期，19日10時起免費送200個鄰里居民索取，每人限索取2個，一開送即送光光，十分搶手。

學校的愛心感動不少熱心民眾紛紛加入做點套送愛的行列，針車行吳老闆瞇著眼睛，義務更換針車燈泡，聽說布料不夠了，馬上答應捐資布料。

林小姐看到媒體報導此活動，發揮自己縫紉的專長，主動加入趕工行列；還有阿嬤趕著送家裡珍藏多年的花布捐出來製作口罩套，戴著安全帽匆匆趕到縫紉教室；也有該校學生放棄延長的寒假回校幫忙，也有老師帶3個放假中的孩子回校趕製。

大同技術學院校長吳柏萱表示，排隊領取罩套的民眾踴躍，且熱心民眾送物料、義務來幫忙，盛情令人感動，學校明後天再加發每日200份罩套，歡迎來校領取。

(中時 )