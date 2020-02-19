成功大學校友會替百位家扶兒打造客製化的贈書計畫，送出千餘本書，提升孩子們的競爭力，更希望透過教育翻轉人生，在新營區就有30位學子受惠。（莊曜聰攝）

知識就是力量，台南市成功大學校友會發起活動，特別替100位家扶學子打造客製化的贈書計畫，要送給他們上課用的工具書，獲得校友們熱烈回應，也讓孩子們開出書單，最後總共送出1085本參考書，並趕在開學前分區交到小朋友手中，19日贈書列車開到北台南家扶，在新營區就有30個孩子受惠。

成大校友會副會長張簡永祥負責這次計畫，他表示參考書對於想升學的孩子就像吃飯一樣是必需品，但差異在於餓了一定要吃飯，但買書的支出在不得已的狀況下可能會被省下來，相對降低了競爭力，才有了「你開書單來，我們買給你」的想法。

確定計畫後，由家扶的社工人員推薦名單，讓孩子們在升學書局網站及住家附近的實體書店，挑選下學期的參考書或國文、英文的客外延伸輔助工具書，校友們再認養孩子們開出的書單，向書局、出版社採購，再發送給孩子們。

榮譽校友、志光公職教育集團總裁林進榮說，家扶在多數家庭陷入困境時，及時伸出溫暖的手，透過這次贈書計畫，讓孩子們多一份支持，就多一份希望，期許孩子們能突破家庭和環境的困境，藉著教育翻轉人生。

就讀家齊女中一年級的蔡同學是單親家庭，加上媽媽工作不穩定，經濟抓襟見肘，國中時都無法上補習班，靠著反覆練習考古題跟背誦教科書，會考才取得不錯成績，能獲贈參考書對她的自學很有幫助，她認為成功只有靠努力，沒有捷徑，希望向學可以扭轉生活，活出喜歡的人生。

(中時 )