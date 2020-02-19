2017年11月美聯最有價值球員公布時，榜眼賈吉（Aaron Judge）還在IG留言恭喜獲獎的「阿土伯」艾爾圖維（José Altuve）「實至名歸」。如今那則留言悄悄的被刪除了，因為太空人被查出作弊偷暗號，讓賈吉生氣得直罵「噁心」。

「對於他們的表現，我原本非常尊敬他們，」這位綽號「法官」的洋基強打說：「結果發現他們作弊，讓我完全不能接受，也使得我原本po文的意義完全走調了。」

太空人作弊，對賈吉而言是雙重傷害，一來洋基在2017年美聯冠軍賽鏖戰7場後，不幸被太空人淘汰；二來賈吉那年敲出52轟，以全票當選美聯新人王，MVP票選則獲得2張第1名選票，由拿到27張第1名選票的阿土伯凍蒜。

對於後者，連道奇強打貝林傑（Cody Bellinger）都替賈吉不平，認為是艾爾圖維作弊「偷」走了MVP。賈吉說，很感謝貝林傑的力挺，但他並不想捲入「艾爾圖為是否偷走MVP」的爭議，因為那已經不再重要。

「過去就讓它過去，我只能用更好的表現，確保下次得票數不會這麼接近，壓倒性得獎。至於他抱走的那座，只能說木已成舟。」

相較之下，對於洋基在2017年失掉可能贏得世界大賽的機會，更讓賈吉感到生氣與沮喪。

「打擊時知道什麼球種要來，代表更多上壘，你能獲得更多四壞保送，可以敲出更多安打，這絕對影響了那次比賽結果（美聯冠軍賽）。」賈吉不平的說：「而他們說我們是輸在沒辦法得分，這個不好、那個不好，但他們的行為已經影響了比賽，尤其是關鍵的時候。」

太空人作弊罪證確鑿，大聯盟仍拒絕拔掉他們的2017年世界大賽冠軍，賈吉說在他眼中，那座冠軍已經不是冠軍了，「對我來說那座冠軍毫無價值，因為那不是你贏來的，而是作弊偷來的！」

(中時 )