海洋廢棄物污染嚴重，聯合國世界海洋會議更指出「每分鐘都有幾乎一噸的垃圾被倒進海洋，人類如果不再採取行動，2050年海洋裡的塑膠會比魚還多。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海洋廢棄物污染嚴重，聯合國世界海洋會議更指出「每分鐘都有幾乎一噸的垃圾被倒進海洋，人類如果不再採取行動，2050年海洋裡的塑膠會比魚還多。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海洋廢棄物污染嚴重，聯合國世界海洋會議更指出「每分鐘都有幾乎一噸的垃圾被倒進海洋，人類如果不再採取行動，2050年海洋裡的塑膠會比魚還多。國立海洋科技博物館於19日宣布為了讓民眾可以更了解全球海廢的議題，特別將原展於科教館的「海呀！我的家」微特展，以移展的方式搬至海科館主題館，邀請民眾在細看海洋垃圾污染演變的同時，不僅檢視自身的生活習慣，更突破海廢污染困境及了解減塑的必要性。

海科館指出，透過跨海引進策展資源並延伸規劃至臺灣限定版的「海呀！我的家」特展，並透過科學角度探討全球海廢問題，進行檢視和反思以讓我們的環境有所改善，並表示，臺灣是一座海島國家，身為海洋子民不可能置身於海洋污染問題之外，這次展覽以生活起居空間的規劃，包含有玄關、客廳、遊戲間、浴室、餐廳以及書房等，真實呈現塑膠充斥於生活的樣貌，而展出的品項，也都是由廢棄物製作而成，其中餐桌上的臺灣小吃以及披薩等，都是打撈自臺灣東部海岸、墾丁海邊的海洋廢棄物打造而成，看似美味的刈包、小籠包、芒果冰，皆由塑膠及保麗龍等製作。

館方希望民眾可以透過展區中的廢棄物，在參觀的同時能夠檢視自身的日常生活方式，成為有意識的消費者，讓環境變得更好，館方強調，在展覽期間，於入口處索取訪客證，填寫完題目留下聯絡電話後投入出口處綠色信箱，就有機會獲得特展限定的精美好禮。

(中時 )