小提琴家胡乃元（左）首度和指揮家尼克萊．阿雷席夫（右）合作，將演奏巴爾托克第二號小提琴協奏曲。胡乃元表示，1981年首次演出這首作品時，巴爾托克的兒子剛好坐在台下，讓他備感榮幸。（NSO國家交響樂團提供）

俄國作曲家穆梭斯基膾炙人口的作品《展覽會之畫》，其中讓聽眾耳熟能詳的旋律〈基輔城門〉，靈感是來自建築師哈特曼尚未完成的同名建築作品，穆索斯基以明亮的銅管聲響，帶出壯闊的氣勢，讓基輔城門彷彿矗立在眼前，將在本周末NSO國家交響樂團「畫景敘事」音樂會呈現。

指揮家尼克萊．阿雷席夫表示，希望觀眾聽見音樂時，都能有自己的畫面，「音樂可說是所有藝術裡，最抽象的一種，但卻也因此，充滿想像力。」

阿雷席夫表示，《展覽會之畫》另一個值得探索的點在於樂章標題，「上頭有俄文、義大利文、波蘭文、猶太文等，穆索斯基以多

國語言命名樂章，不能只單看字面上的意思，而是要有更多的思考，才能聽見樂曲的創新想法。」

阿雷席夫曾師事楊頌斯，並獲卡拉揚基金會大賽首獎，2000年擔任聖彼得堡愛樂助理指揮，2001年至2010年任愛沙尼亞國家交響樂團音樂總監兼首席指揮，並獲愛沙尼亞共和國國家獎。是各大交響樂團邀約合作的對象，包括荷蘭皇家大會堂管弦樂團、鹿特丹愛樂等。他現在擔任聖彼得堡林姆斯基－高沙可夫國立音樂學院交

響系主任。

同場音樂會還有另一首以音樂描繪景色的作品，作曲家王怡雯的作品《花園集景》，以五個樂章表現五幅畫作，王怡雯表示，當她外出旅遊時，總喜歡拜訪植物園，體會園內的景觀規劃，如絢麗的英式玫瑰園、沉澱心靈的日式庭院，而《花園集景》如同王怡雯的花園回憶。

此外，小提琴家胡乃元，也將演奏巴爾托克第二號小提琴協奏曲，呈現獨特的匈牙利民族色彩之中。胡乃元表示，1981年首次演出這首作品時，巴爾托克的兒子剛好坐在台下，讓他備感榮幸。音樂會將於2月22日在國家音樂廳登場。

(中時 )