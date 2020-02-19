一個早上的時間水神抗菌液就被民眾裝取完畢，相當搶手。（吳建輝攝）

清潔阿姨表示，以往都是用酒精消毒，但現在酒精不夠，到處也買不到，知道這邊有水神可以裝取，就趕緊過裝，效果一樣好。（吳建輝攝）

「水神抗菌液」具有不亞於酒精的消毒能力，能有效抑制細菌與病毒，旺旺集團在疫情爆發後，開始在各縣市政府機關、民間業者等處安裝水神製造機，讓民眾免費領取。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情爆發後，旺旺集團開放全台90家水神抗菌液補充站，免費提供各村里長、低收戶及65歲以上長者等裝取水神抗菌抑，但彰化地區只有一家水神經銷商提供民眾領取，讓許多民眾抱怨排隊也領不到，中國時報加碼捐贈七台水神製造機，放置在彰化縣內共七處所供民眾免費領取，消息一出民眾爭相前往領取，盛況空前。

中國時報捐贈7台水神抗菌液製造機，分別放置在彰化縣政府1樓、彰化戶政所、消防局、稅務局、警察局、環保局及文化局等7處所，讓民眾免費領取不亞於酒精消毒能力的「水神抗菌液」，彰化縣政府表示，放置在各處的水神製造機，開放後就會被民眾一掃而空，民眾反應相當熱絡。

另外放置在文化局內的水神機，一早就有清潔人員到機器前裝取，準備要到一樓圖書館進行桌椅消毒擦拭清潔的動作，清潔阿姨表示，以往都是用酒精消毒，但現在酒精不夠，到處也買不到，知道這邊有水神可以裝取，就趕緊過裝，效果一樣好。

排過幾次隊的新手媽媽吳小姐表示，大家聽到可以免費領取都爭相過來排隊，太晚來就搶不到了，因為真的很好用，現在家裡有小朋友使用量很大，但是因為發送的時間沒有明訂，加上地方里長可以領取的量比較多，常常里長領完，後面排隊的民眾就領不到了。

業者則無奈表示，之前彰化只有他們可以領取，一天限量300公升，所以很難讓大家都公平，只要符合資格的民眾就會讓他們排隊領取，現在彰化多了七個處所可以免費領取，有望能夠消化他們的負擔，讓大家都可以領到水神抗菌液。

「水神抗菌液」具有不亞於酒精的消毒能力，能有效抑制細菌與病毒，旺旺集團在疫情爆發後，開始在各縣市政府機關、民間業者等處安裝水神製造機，讓民眾免費領取，排隊的民眾表示，感謝旺旺集團在疫情時期，提供免費消毒物資，為防疫工作進一份心力。

(中時 )